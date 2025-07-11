Следствие проводит проверку по факту смертельного наезда поезда на пензячку

На железнодорожной станции в Пензенской области поезд насмерть сбил женщину. Трагедия произошла накануне, 10 июля.

Согласно предварительным сведениям, женщина погибла на железнодорожной станции Лунино Куйбышевской железной дороги. Ульяновский следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СК России организовал проведение доследственной проверки по данному факту.

Специалисты проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ). По данным пресс-службы Центрального МСУТ СК России, следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов