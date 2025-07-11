Экс-теннисистку из Индии застрелил ее отец

25-летняя индийская экс-теннисистка Радхика Ядав была застрелена своим отцом. Об этом сообщает газета The Times of India.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Радхика Ядав

Фото: из личного архива Радхика Ядав

Фото: из личного архива

По информации издания, убийство произошло 10 июля. Отец спортсменки Дипак Ядав трижды выстрелил в неё из своего револьвера. Девушку доставили в больницу, где она вскоре скончалась. Дипак Ядав был арестован и обвинен в убийстве.

Сообщается, что обвиняемый был движим ««глубокой неуверенностью», а также унижением, которое он испытывал из-за насмешек со стороны окружающих по поводу того, что он «живет за счет доходов дочери». После завершения спортивной карьеры Радхика Ядав занялась тренерской деятельностью. По данным следствия, Дипак Ядав просил дочь прекратить управлять теннисной академией.

Лучшей позицией, которую Радхика Ядав занимала в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF), было 113-е место в ноябре 2024 года.

Таисия Орлова