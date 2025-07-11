Рябков допустил новый обмен заключенными между Россией и США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что Россия и США проведут новый обмен заключенными в обозримом будущем. Службы двух стран поддерживают контакт по этому вопросу, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Схемы и тем более персоналии — это все не подлежит обнародованию до достижения договоренности»,— сказал господин Рябков «РИА Новости». По его словам, вопрос остается на повестке дня. Сроки возможного обмена пока неизвестны. На это влияет множество факторов, в том числе общий контекст отношений, пояснил замминистра.

Предыдущие обмены сторон состоялись в феврале и в апреле. В результате в Россию вернулись обвиняемый в незаконных операциях с радиоэлектроникой Артур Петров, а также проходивший по делу об отмывании денег Александр Винник. В США были возвращены имеющая американское и российское гражданство Ксения Карелина, осужденная по делу о финансировании ВСУ, а также отбывающий срок за контрабанду наркотиков Марк Фогель.

О контактах России и США — в материале «Ъ» «Окно невозможности».