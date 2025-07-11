«Даже легкая усталость может быть началом перегрева»

На Кубань пришла аномальная жара. Температура воздуха в ряде районов достигает +40 градусов. Медики призывают жителей и гостей региона ограничить пребывание на солнце, соблюдать питьевой режим и избегать перегрева. Чем опасна жара для здоровья, «Ъ-Кубань» рассказала врач-терапевт клиники WMT Анна Кащенко.

Анна Кащенко

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«Аномальная жара, которая сейчас установилась на Кубани, способна не только провоцировать недомогания, но и обострять хронические состояния, увеличивая риск серьезных осложнений и даже смертности. Особенно опасны так называемые "тихие" признаки перегрева — это легкая усталость, головная боль и жажда, которые часто игнорируются, но могут свидетельствовать о начале теплового удара.

Само состояние может развиваться как постепенно, так и стремительно. Среди наиболее опасных симптомов — головокружение, общая слабость, тошнота, сухая горячая кожа, высокая температура тела, учащенное сердцебиение и дыхание, спутанность сознания, судороги, а в тяжелых случаях — потеря сознания или кома. Если не оказать помощь вовремя, последствия могут быть критическими. Поэтому крайне важно при первых признаках перегрева переместить пострадавшего в тень, обеспечить охлаждение тела, приток воздуха и обильное питье. При ухудшении состояния необходимо вызывать скорую медицинскую помощь.

Особенно уязвимыми в условиях жары являются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — у них возрастает риск гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. У пациентов с бронхиальной астмой возможны обострения из-за пыли и сухого воздуха, у людей с диабетом — ускоренное обезвоживание и скачки уровня сахара. Дети и пожилые переносят высокие температуры тяжелее из-за недостаточно развитой или ослабленной терморегуляции, поэтому им следует уделить особое внимание в этот период.

В жару рекомендуется ограничивать пребывание на солнце, выбирать легкую пищу, питаться дробно, избегать жирного, алкоголя и кофеина. Пить воду следует часто, но умеренно — не более 2,5 л в день, иначе это может спровоцировать гипонатриемию — опасное снижение уровня натрия в крови.

Также не следует резко охлаждаться с помощью холодной воды или мороженого — это может привести к спазмам сосудов и расстройствам пищеварения. Кондиционеры и вентиляторы при неправильном использовании тоже несут риски: резкий перепад температур может спровоцировать простуду, а сквозняк — дополнительную нагрузку на организм.

Важно помнить, что устойчивость к жаре не формируется за счет тренировок, закаливания или посещения бани — организм адаптируется только при длительном пребывании в жарком климате. Прием некоторых препаратов — в частности, мочегонных, гипотензивных средств, аспирина и антидепрессантов — в жаркую погоду может усилить обезвоживание и повлиять на механизмы терморегуляции, поэтому в этот период необходимо проконсультироваться с врачом».