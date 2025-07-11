Суд на Камчатке приговорил местного жителя к семи годам колонии за связи с СБУ

Житель Камчатского края признан судом виновным в установлении конфиденциального сотрудничества (ст. 275.1 УК) со Службой безопасности Украины, сообщили «Ъ» в региональном УФСБ России. Он приговорен к семи годам колонии общего режима со штрафом в 150 тыс. руб.

После начала специальной военной операции на Украине фигурант связался на конфиденциальной основе с представителями СБУ. Он выбрал себе псевдоним, создал канал связи и получил от иностранной спецслужбы задание по сбору сведений о местах дислокации воинских частей и прочей информации. Преступление было выявлено и расследовано сотрудниками ФСБ.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский