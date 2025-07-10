Аэропорты Жуковский, Внуково и Домодедово приостановили работу

В работу трех аэропортов Московского авиационного узла введены ограничения. Внуково, Домодедово и Жуковский временно перестали принимать и отправлять суда, сообщила Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко в 19:21 мск.

Незадолго до этого, в 19:12 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу украинского дрона. Всего за день на подлете к Москве силы ПВО сбили четыре беспилотника.