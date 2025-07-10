Мирный житель погиб при ударе БПЛА в Белгородской области

Украинский дрон нанес удар по автомобилю в селе Таволжанка Шебекинского округа. Погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сегодня глава региона рассказал о еще двух жертвах ВСУ. В городе Шебекино погибла женщина. Пострадавший тогда же мужчина умер в больнице, сообщил позднее господин Гладков.

В ежедневной сводке губернатор заявил о 121 беспилотнике и 91 снаряде, ударивших по Белгородской области за прошедшие сутки. Два человека погибли и шесть пострадали. Разрушения получили 12 жилых помещений и 7 автомобилей.