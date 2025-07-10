Рубио заявил о готовности США продолжать диалог с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио в ответ на вопрос «Ъ» заявил, что американская сторона намерена продолжать контакты с Россией, пока есть такая возможность. При этом он отметил, что пока планов встречи лидеров стран Дональда Трампа и Владимира Путина нет.

«В конце концов Россия и США все равно должны поддерживать отношения. Мы продолжим диалог. Если мы увидим возможности для прогресса по мирному урегулированию, мы хотим быть вовлечены в достижение мира»,— сказал Марко Рубио журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Малайзии.

Госсекретарь подчеркнул, что американская сторона разочарована отсутствием прогресса по решению конфликта на Украине, а Дональд Трамп недоволен неготовностью Россию проявить гибкость в этом вопросе. При этом, по словам господина Рубио, на встрече с Сергеем Лавровым обсуждались определенные идеи для решения конфликта и он передаст их американскому президенту.

Анастасия Домбицкая, Куала-Лумпур; Лусине Баласян