Жителей четырех регионов Черноземья предупредили о жаре до +38°С

В четырех регионах Черноземья ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого повышения температуры. Исключением стали Белгородская и Тамбовская области. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В Воронежской области температура может достигать +38°С до 21:00 11 июля. Также до 9:00 12 июля в регионе будет действовать четвертый класс пожарной опасности из пяти возможных — из-за этого введен желтый уровень погодной опасности.

В Курской области повышение температуры до +36°С возможно в тот же период. Также в регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гроз и ветра до 18 м/с, града с 9:00 до 21:00 11 июля. Кроме того, его введение связано с четвертым классом пожарной опасности, который установится до 9:00 12 июля.

В Липецкой области прогнозируется температура до +37°С, в Орловской — до +36°С. Жара в этих регионах ожидается до 18:00 и до 21:00 11 июля соответственно.

В Белгородской области ввели желтый уровень погодной опасности из-за гроз, которые ожидаются с 9:00 до 21:00 11 июля.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова