Во Владивостоке «черные» риэлторы похищали имущество умерших людей

В столице Приморья расследуется уголовное дело о махинациях с имуществом людей, у которых не осталось наследников. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Одна из фигуранток дела арестована Первореченским райсудом Владивостока на срок 1 месяц 18 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram канал Прокуратурs Приморского края Фото: Telegram канал Прокуратурs Приморского края

«По предварительным данным, члены преступной группы использовали подложные документы и служебное положение для хищения выморочного имущества на территории города. Затем они реализовывали похищенное и получали незаконный доход»,— говорится в сообщении прокуратуры региона.

Ранее УМВД РФ по Приморью сообщило, что в состав преступной группы входила нотариус Владивостокского нотариального округа. «Она совершала нотариальные действия без наличия законных оснований, изготавливала и выдавала заведомо поддельные официальные документы, содержащие ложные сведения о праве на наследство умерших граждан, не имевших законных наследников»,— информировала полиция.

В сообщении уточняется, что на основании поддельных документов группа мошенников пыталась «оформить выморочное имущество на свое имя». Но сотрудники службы безопасности банка проявили бдительность и «усомнились в подлинности представленных документов». Таким образом был предотвращен ущерб РФ на сумму «почти 5 млн руб.».

По ходатайству следователя судом в отношении нотариуса избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Всего, по версии следствия, в состав организованной группы «черных» риэлторов входило семь человек. Им избраны различные меры пресечения.

Алексей Чернышев, Владивосток