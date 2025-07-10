С затонувшего сухогруза Eternity C спасли еще четырех человек

В Красном море спасены еще четверо членов экипажа затонувшего греческого сухогруза Eternity C. Об этом сообщили в Европейской морской миссии Aspides. В организации отметили, что всего спасены 10 человек.

«В ночь с 9 на 10 июля были спасены еще три члена экипажа Eternity C (граждане Филиппин) и один человек из Морской службы безопасности (гражданин Греции)», — сказано в сообщении Aspides в X.

9 июля представитель движения «Ансар Аллах» подтвердил, что йеменские хуситы атаковали греческий сухогруз Eternity C в Красном море. Американское посольство в Йемене обвинило «Ансар Аллах» в похищении многих выживших членов экипажа и потребовало немедленно освободить заложников.