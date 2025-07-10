Украинский мобилизованный получил 15 лет за нападение на Курскую область

Во 2-ом Западном окружном военном суде признали виновным в теракте бойца бригады теробороны ВСУ Сергея Пачкова. Он участвовал в нападении на Курскую область в 2024 году. Мужчину приговорили к 15 годам строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, сообщила Главная военная прокуратура.

Фигурант вместе со своим подразделением въехал в Суджанский район ночью 19 октября. Там он направился в село Плехово, которое должен был удерживать вместе с сослуживцами. Украинцы построили укрепления, запугивали мирных жителей и не давали им эвакуироваться. Кроме того, Пачков следил и передавал информацию о действиях российских военнослужащих.

Бойца ВСУ взяли в плен 10 декабря. До оглашения приговора он находился под арестом.

Ранее к 16 годам лишения свободы приговорили командира отделения украинских морпехов. Его отделение удерживало село Дарьино в Суджанском районе, а командир занимался разведкой местности. 4 июля срок получил другой морпех ВСУ, действовавший в районе Плехово.

Никита Черненко