Продажи автомобилей в Китае по итогам полугодия выросли на 11,4%

За первое полугодие в Китае было продано 15,65 млн новых автомобилей. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на данные Ассоциации автомобильных производителей Китая. Таким образом, по сравнению с прошлым годом продажи выросли на 11,4%.

Рост продаж обеспечил высокий спрос на электромобили и гибридные авто. Их совместные продажи выросли по итогам шести месяцев на 40,3%. При этом китайские компании почти полностью вытеснили с рынка иностранные бренды. Еще пять лет назад на местных производителей электромобилей приходилось 36% рынка электромобилей и гибридных моделей, по итогам июня этого года их доля достигла уже 70%.

Растет и экспорт китайских автомобилей: по итогам полугодия за рубеж отправились 3,08 млн авто, что на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно отчету Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, опубликованному 8 июля, основными рынками сбыта для китайских авто являются Мексика, ОАЭ и Россия.

Кирилл Сарханянц