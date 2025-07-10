Рябков: отклик США на предложение возобновить прямое авиасообщение минимальный

Замглавы МИД Сергей Рябков рассказал, что Россия добивается решения вопроса о восстановлении прямого авиасообщения с США. Однако американские коллеги пока не слишком активно работают в этом направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, — сказал дипломат (цитата по ТАСС). — Отклик пока, называем вещи своими именами, минимальный».

По словам господина Рябкова, в России не «откладывают данную тему в долгий ящик» и планируют обсудить вопрос во время следующего раунда двусторонних консультаций. У Москвы «есть определенные идеи, как действовать дальше», сказал он.

Прямое авиасообщение между Россией и США приостановили в 2022 году. В феврале 2025 года российская делегация на встрече с представителями США в Стамбуле предложила возобновить прямое авиасообщение. В Вашингтоне считают, что прежде следует добиться подвижек в урегулировании российско-украинского конфликта.