Рябков: «санкционные потуги» США стали для России обыденностью

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что у США есть «санкционные потуги», которые нельзя сбрасывать со счетов. Однако Россия уже привыкла к угрозам новых ограничений, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Это, конечно, момент важный, но не определяющий. Мы знаем, как противостоять санкциям»,— сказал господин Рябков журналистам (цитата по ТАСС). Замминистра подчеркнул, что за последние годы в России были отработаны инструменты и схемы для импортозамещения. С этим связан рост в различных отраслях.

«Будем по максимуму действовать в плане создания оптимальных условий для нашего внутреннего поступательного развития»,— отметил Сергей Рябков.

По информации Politico, президент США Дональд Трамп готов поддержать законопроект об ужесточении санкций против России, если будут расширены его полномочия по отмене рестрикций. Документ, предложенный в апреле двухпартийной группой сенаторов, включает вторичные санкции против торговых партнеров Москвы. Законопроект предусматривает 500-процентные пошлины на импорт в США из стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

О санкциях против России — в материале «Ъ» «Новая экономическая реальность».