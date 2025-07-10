ФСБ задержала мужчину при попытке поджечь здание администрации на Кубани

ФСБ сообщила о задержании в Краснодарском крае мужчины, который подозревается в подготовке теракта. По версии следствия, гражданин собирался поджечь административное здание в поселке Мостовской.

«При подходе к месту совершения преступления фигурант задержан», — заявили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным «Ъ», мужчина планировал поджечь здание администрации Мостовского района. В ведомстве считают, что преступный замысел у подозреваемого возник «в результате изучения украинских медиаресурсов».

Возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается краевое управление ФСБ.

Накануне ФСБ отчиталась о задержании несовершеннолетних 2008—2011 годов рождения, которые подозреваются в поджогах на железной дороге «по заданию украинских спецслужб». В начале недели ведомство сообщало о задержании четверых россиян, которые также подозреваются в содействии спецслужбам Украины. При этом задержанные заявили, что действовали под влиянием телефонных мошенников.

Анна Перова, Краснодар