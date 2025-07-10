Мишустин поручил снизить себестоимость отечественных автомобилей

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил доработать проект стратегии развития автомобильной промышленности России. Туда должны быть включены меры по снижению себестоимости производства машин и повышению производительности труда в отрасли. Об этом сообщается на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вместе с этим премьер поручил сформировать меры господдержки для основных сегментов промышленности. Государство будет помогать производителю, если он достигнет высоких фактических показателей локализации продукции. Для оформления господдержки также будут оцениваться потребительские свойства произведенных автомобилей и их перспективы поставок на экспорт.

Господин Мишустин также поручил составить прогноз структуры автомобильного парка: специалисты должны учесть развитие рынка транспорта на альтернативных видах топлива, беспилотного и подключенного транспорта. Уполномоченным министерствам предстоит проработать вопросы формирования технологической карты сотрудничества производителей машин, автокомпонентов и разработчиков ПО.

Помимо этого Михаил Мишустин поручил «учесть необходимость» создания правовых основ для начала работы института главных конструкторов, которые будут участвовать в формировании технологической политики. Указывается, что ее цель — создание технологического суверенитета РФ.