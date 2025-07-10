Бастрыкин потребовал доклад о расследовании причин обмеления реки на Дону

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе процессуальной проверки по факту обмеления реки Мокрый Чумбур в Азовском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

По данному факту начата доследственная проверка. Ее инициировали, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», после информации об ухудшении состояния реки, массовой гибели рыбы и распространяющемся неприятном запахе. Местные жители указали, что причиной могут быть дамбы и искусственные пруды.

Ход проверки находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Наталья Белоштейн