Жительницу Сочи обвиняют в хищении 140 млн рублей под видом проведения торгов

Центральный районный суд Сочи рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы города Анны Шириной, которой предъявлено обвинение в присвоении средств граждан на сумму более 140 млн руб. Об утверждении обвинительного заключения и передаче дела в суд сообщает прокуратура Краснодарского края.

По данным обвинения, криминальная схема, разработанная Анной Шириной, действовала с декабря 2022 по январь 2024 года. Женщина распространяла среди своих знакомых информацию о том, что она якобы может содействовать в покупке с торгов конфискованных объектов недвижимости и автомобилей по заниженной цене. Получив от покупателя средства, госпожа Ширина изготавливала фальшивые протоколы торгов, в которых ее клиент числился победителем. После этого она переставала выходить на связь.

Следствие установило, что от действий Анны Шириной пострадали 25 человек. За счет похищенных средств фигурантка купила 36 квартир, которые затем перепродала. На имущество обвиняемой наложен арест, в ходе следствия госпожа Ширина добровольно вернула потерпевшим около 15 млн руб.

Анна Перова, Краснодар