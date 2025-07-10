МИД РФ отреагировал на задержание баскетболиста Касаткина в Париже

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила журналистам, что посольство РФ в Париже занимается ситуацией с задержанием баскетболиста Даниила Касаткина. Ее слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

21 июня в парижском аэропорту Касаткин был арестован французской полицией по запросу США. Вечером 9 июля о задержании сообщило агентство AFP. 26-летний баскетболист подозревается в причастности к киберпреступлениям. По информации AFP, он был участником группы, действовавшей с помощью программ-вымогателей. Роль Касаткина, якобы, сводилась к ведению переговоров с жертвами о выкупе. Утверждается, что жертвами злоумышленников, действовавших с 2020 по 2022 год, стали более 900 учреждений в США, включая два федеральных. Сам Касаткин отрицает все обвинения.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Касаткин выступал за московский МБА. В начале июля пресс-служба клуба сообщила, что игрок покидает команду.

Таисия Орлова