В Татарстане в 10:24 мск отменили режим беспилотной опасности, который был введен в 5:05 мск. Режим продлился более пяти часов. Оповещение появилось в официальном приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

За время действия режима о закрытии аэропортов Казани и Нижнекамска не сообщалось, воздушные гавани продолжали работать в штатном режиме.

Это уже третий случай введения ограничений в республике за текущую неделю. В понедельник, 7 июля, режим действовал более шести часов. В среду, 9 июля, ограничения продлились с 2:45 до 10:09 мск — почти восемь часов. За период с 30 июня по 6 июля режим беспилотной опасности в Татарстане вводили пять раз.

Анар Зейналов