На Дону поголовье всех видов скота сократилось с начала 2025 года

Поголовье всех видов сельскохозяйственных животных в Ростовской области сократилось в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, при этом наибольшее снижение зафиксировано в птицеводстве — на 12,8%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным, предоставленным «Ъ-Ростов», численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составила 594,8 тыс. голов, что на 6,7% меньше показателя 2024 года. Количество коров уменьшилось на 3,7% до 282,7 тыс. голов.

Поголовье свиней снизилось на 6,9% и достигло 304,9 тыс. голов. В областном стаде овец и коз зафиксировано сокращение на 10,7% — до 772,4 тыс. голов. Птицы стало меньше на 12,8%, их численность составила 16 млн голов.

В структуре распределения скота основная доля овец и коз — 66,2% — приходится на хозяйства населения. Частные подворья содержат также 56,8 % крупного рогатого скота, 32% птицы и 30,7% свиней. Поголовье КРС и коров в крупных агропредприятиях уменьшилось на 4,5%, свиней — на 6,7%, овец и коз — на 6,8%, птицы — на 9,9%.

«Сокращение поголовья скота в хозяйствах связано с сочетанием экономических факторов, погодных условий, ветеринарных проблем и государственной политики»,— пояснили в ведомстве.

Валентина Любашенко