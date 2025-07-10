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В Ростовской области площадь лесного пожара увеличилась до 324 га

Площадь пожар на территории Каменского лесничества в Ростовской области увеличилась. К утру 10 июля огонь распространился на 324 га. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин в Тelegram-канале ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В тушении пожара задействованы 174 человека и 54 единицы техники. Проводится наращивание группировки сил и средств. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, погибших, пострадавших нет.

Валентина Любашенко

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