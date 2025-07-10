С начала года на территории Оренбургской области произошло 3153 пожара. погибли 42 человека
В этом году в Оренбургской области произошло 3153 пожара. Погибли 42 человека, из которых трое — дети. Об этом сообщает МЧС региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Еще 66 человека получили травмы различной степени, в том числе 8 детей. Количество пожаров увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основными причинами пожара в этом году выступают: неосторожное обращение с огнем и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования.