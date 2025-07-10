Глава СКР запросил доклад по обстоятельствам гибели ребенка в Оренбуржье
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Оренбургской области Вячеславу Зудерману представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В ведомстве уточняют, что в эфире федерального канала транслировалась информация о выпадении малолетнего ребенка из окна квартиры на пятом этаже в Новотроицке. От полученных травм ребенок скончался. В сюжете отмечалось, что в компетентные органы неоднократно поступали жалобы на мать мальчика, которая ненадлежащим образом воспитывает своих детей, но реакции не последовало.
В СУ СКР по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).