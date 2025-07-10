В Воронеже вакансия коммерческого директора стала самой высокооплачиваемой в июле

В Воронежской области вакансия коммерческого директора стала самой высокооплачиваемой в июле — соискателям предлагают от 500 тыс. руб. в месяц до вычета налогов. Об этом сообщила пресс-служба рекрутинговой платформы HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В пятерку «самых дорогих» вакансий июля также вошли предложения для главного инженера ТРЦ, руководителя отдела маркетинга, главы службы технического заказчика и управляющего рестораном. Зарплата на каждой из этих позиций обозначена как «от 200 тыс. руб. на руки».

Эксперты отмечают охлаждение российского рынка труда, в том числе в Воронежской области. По данным директора Headhunter ЦФО Марины Качановой, в июне этого года в регионе было на 30% вакансий меньше, чем в начале прошлого лета, а активных резюме — на 29% больше, чем годом ранее. В связи с этим выделяется ряд дефицитных профессий, который возглавляют дворники.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова