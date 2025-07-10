Жителя Кубани осудили за поджог двух автомобилей и подготовку к теракту

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края к восьми годам колонии строгого режима за поджог двух автомобилей и подготовку к совершению теракта. Первые два года 57-летний кубанец проведет в тюрьме, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в конце января 2024 года Сергей Федоров познакомился в мессенджере с представителем украинской террористической организации, который предложил ему сотрудничество. Житель Кубани должен был оказать содействие в совершении террористического акта — поджоге здания военной комендатуры сочинского гарнизона с применением самодельных зажигательных устройств.

Федоров изготовил три устройства и решил проверить их эффективность. Для этого в феврале 2024 года он поджег два припаркованных автомобиля в Сочи. Причиненный ущерб составил более 260 тыс. руб. Утром 18 февраля того же года он взял с собой два аналогичных взрывных устройства и направился к военной комендатуре, где его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Сергея Федорова признали виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное путем поджога), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

Алина Зорина