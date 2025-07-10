Главе СКР доложат о нарушении прав инвалида-колясочника в поселке Волгограда

Руководитель волгоградского следственного управления Василий Семенов по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина доложит о результатах проверки по сведениям о нарушении прав инвалида-колясочника на доступную среду в поселке Аэропорт Волгограда. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Информация о нарушении жилищных прав пожилого мужчины, являющегося инвалидом-колясочником, ранее появилась в сети. Отмечается, что в многоквартирном доме, где проживает пенсионер, нет пандуса и подъемного механизма, поэтому мужчина не может самостоятельно покинуть здание.

Граждане обращались по этому вопросу в компетентные органы, но безрезультатно. По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР начали процессуальную проверку, ход которой поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов