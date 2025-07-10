Пашинян и Алиев проводят переговоры в ОАЭ

В Абу-Даби стартовали переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Пресс-служба армянского правительства опубликовала первые кадры с мероприятия: на фото запечатлены главы МИД двух стран, вице-премьеры и другие чиновники, которые вместе с лидерами стран участвуют во встрече.

Премьер Армении находится в ОАЭ с рабочим визитом. Накануне состоялась его встреча с президентом страны шейхом Мухаммедом Бин Зайдом Аль Нахайяном. Глава государства во время переговоров заявил о намерении поддерживать усилия по укреплению стабильности на Кавказе.