В Пензе гендиректор охранной фирмы стал фигурантом дела о мошенничестве на 2 млн

В Пензе следствие возбудило уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении гендиректора частной охранной организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, в конце прошлого года частная охранная организация, гендиректором которой является фигурант, заключила с двумя лечебными учреждениями Пензы контракты о предоставлении услуг по охране. Вместе с тем подозреваемому было известно, что фирма не сможет организовать надлежащее исполнение контрактов в виду отсутствия в штате нужного количества квалифицированных сотрудников.

Когда на расчетный счет частной охранной организации поступили средства в счет оплаты по контрактам, фигурант похитил из них свыше 2 млн руб. Уголовные дела возбуждены при взаимодействии с сотрудниками УФСБ и Управления Росгвардии региона.

Павел Фролов