Авиакомпания Nordwind пока не планирует летать в Геленджик

Авиакомпания Nordwind пока не планирует возобновлять рейсы в Геленджик, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Представители авиаперевозчика уточнили, что в ближайшее время рейсы в этот город не запланированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранее Министерство транспорта РФ объявило о возобновлении работы аэропорта Геленджика, закрытого в феврале 2022 года. Росавиация уточнила, что аэропорт будет готов принимать и отправлять гражданские самолеты с 10 июля. Регулярные рейсы будут выполняться с 08:30 до 20:00 по московскому времени.

Лия Пацан