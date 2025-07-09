Путин подписал указ о создании ресурса со сведениями об иностранцах

Президент Владимир Путин подписал указ о создании государственного ресурса «Цифровой профиль иностранного гражданина». В нем будут содержаться сведения об иностранцах, въезжающих в страну. Согласно документу, МВД должно создать его к 30 июня 2026 года.

В частности, в цифровом профиле будут содержаться данные о въезде в страну, наличии недвижимости, данные о судимостях, тестировании на знание русского языка, а также медицинские сведения.

Правительству совместно с ФСБ указом поручено утвердить список сведений, которые будут подаваться в этот реестр, порядок его формирования и ведения.

В ноябре 2024 года правительство запустило эксперимент по сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранцев. На первом этапе — c 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года — цифровые фотографии и отпечатки пальцев были обязаны сдавать иностранцы, пересекающие границу РФ в четырех столичных аэропортах и на пропускном пункте «Маштаково» в Оренбургской области. На втором этапе — с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года — приезжим из безвизовых стран потребуется сдавать биометрию заранее в приложении для смартфона.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иностранцев просят обеспокоиться».

Полина Мотызлевская