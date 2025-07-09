Волгоградский бизнес привлек 1,4 млрд рублей с начала 2025 года

С начала 2025 года Гарантийный фонд Волгоградской области выдал 74 поручительства на 523,8 млн руб., что помогло предпринимателям привлечь финансирование на 1,4 млрд руб. Об этом сообщили в комитете экономической политики и развития региона.

Одним из успешных примеров господдержки стала компания, занимающаяся поставками комплектующих и разработкой конвейерных систем. Организация получила кредит с помощью фонда, который покрыл недостающее обеспечение, что позволило компании пополнить оборотные средства.

Гарантийный фонд активно поддерживает как опытных бизнесменов, так и начинающих предпринимателей. С начала года пять поручительств на сумму 15 млн рублей были выданы стартапам, что позволило им привлечь финансирование в размере 28,9 млн рублей. Для расширения поддержки фонд снизил вознаграждение до 0,5% годовых для малых технологических компаний и других категорий предпринимателей.

Нина Шевченко