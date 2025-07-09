Армия США в четыре раза увеличила закупки ракет Patriot

В армии США пересмотрели план закупок ракет для зенитных комплексов Patriot, решив закупить 13,7 тыс. единиц оружия дальнего боя вместо 3,3 тыс, как планировалось ранее. В 2026 финансовом году планируется выделить на них более $1,3 млрд, пишет Bloomberg.

План закупок сформировала комиссия высокопоставленных армейских чиновников. Спрос на ракеты Patriot растет из-за стремления США и их союзников укрепить противовоздушную и противоракетную оборону, отмечает агентство.

Неделю назад США задержали поставки десятков зенитных ракет Patriot Украине. Как писало издание Politico, Пентагон решился на это из-за значительного сокращения арсенала. Президент США Дональд Трамп пообещал возобновить поставки. Сейчас Белый дом рассматривает возможность поставки Украине еще одной системы ПВО Patriot.