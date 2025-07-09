ООО «Башкирэнерго» внедряет беспилотники для осмотра ЛЭП

8 июля ООО «Башкирэнерго» успешно провело первый полет беспилотного воздушного судна (БВС) для осмотра линий электропередачи. Это новый этап в обслуживании энергетической инфраструктуры региона с применением инновационных технологий.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Перед работами был составлен маршрут, изучена карта ЛЭП, определены критические точки и оформлены разрешения на полеты. Оператор осмотрел участки ВЛ 10 кВ и 110 кВ, выявил дефекты, произвел фото- и видеофиксацию, собрав материал для обработки и получения ортофотопланов трассы.

По сравнению с традиционными методами, использование БВС позволяет сократить время осмотра. Также с помощью БВС можно осмотреть труднодоступные участки ЛЭП, расположенные в горах или болотистой местности. Кроме того, благодаря БВС персонал минимизирует работы на высоте. Это значительно повышает безопасность труда и снижает вероятность несчастных случаев.

«Внедрение дронов – это важный шаг в повышении надежности и эффективности нашей работы. Мы уверены, что эта технология позволит нам более оперативно выявлять и устранять потенциальные проблемы, обеспечивая бесперебойное электроснабжение наших потребителей», – отметил начальник департамента электрических сетей ООО «Башкирэнерго» Андрей Семендяев.

ООО «Башкирэнерго»