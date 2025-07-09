Уралсиб стал партнёром семейного фестиваля сбережений и инвестиций в Янауле

В июне в МАУ «Дворец молодёжи» города Янаул прошёл муниципальный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций, приуроченный ко Дню России. Банк Уралсиб выступил партнёром мероприятия, поддержав инициативу по формированию культуры разумного и ответственного отношения к личным финансам.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фестиваль стал важной площадкой для продвижения финансовой грамотности среди семей с детьми. На площади перед Дворцом молодежи были организованы локации банков, в том числе зона банка Уралсиб, где участники могли получить консультации о финансовых продуктах, сбережениях и инвестиционных возможностях. Особое внимание было уделено просвещению в сфере разумного использования финансовых ресурсов, а также формированию ответственного отношения к семейному бюджету.

Особое внимание в рамках фестиваля было уделено практическим аспектам управления семейным бюджетом, финансовому планированию и развитию навыков грамотного обращения с деньгами в повседневной жизни.

«Финансовая грамотность — это не только про цифры, это про уверенность в будущем. И особенно важно, когда эти знания формируются в кругу семьи, с поддержкой и добрыми эмоциями. Мы рады быть частью этого важного и доброго события», — отметил Элина Гараева, руководитель отделения банка в Янауле.

Банк Уралсиб традиционно уделяет большое внимание проектам, направленным на повышение финансовой грамотности населения, особенно среди подрастающего поколения. Фестиваль завершился в тёплой и праздничной атмосфере, оставив участникам яркие впечатления и полезные знания.

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Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июня 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1350 банкоматов

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»