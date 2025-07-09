Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными

Банк Уралсиб занял 3-е место в июньском рейтинге лучших кредитов наличными, который подготовил портал Выберу.ру. Эксперты проанализировали наиболее выгодные предложения банков из Топ-50 по объемам розничного кредитного портфеля (на 01.05.2025 года).

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

В ходе исследования аналитики портала в первую очередь учитывали такие критерии как размер ставки, полная стоимость кредита, срок и сумма кредитования, размер ежемесячных платежей, стоимость личного страхования (если оно необходимо и влияет на размер ставки), наличие опции для понижения ставки (включая отсрочку платежа в первый месяц кредита), а также ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения кредитов наличными можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июля 2025 года насчитывает 198 точек продаж и 1344 банкомата.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»