В Зеленодольском районе загорелся садовый дом

В поселке Васильево Зеленодольского района загорелся неэксплуатируемый садовый дом в СНТ «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные локализовали горение, по предварительной информации пострадавших нет. Подробности происшествия и причины возгорания устанавливаются.

Накануне в Советском районе Казани в СНТ «Дубки» загорелся дачный дом после падения беспилотника «Альтиус». Гражданский летательный аппарат потерпел крушение во время испытательного полета из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Пострадавших не было, возгорание ликвидировали.

Подробнее читайте в материале «БПЛА не прошел испытание РЭБ».

Анар Зейналов