AP: заморозка Пентагоном поставок оружия Украине застала Трампа врасплох

Решение Пентагона приостановить отправку военной помощи Украине застало президента США Дональда Трампа врасплох, сообщил источник Associated Press (AP). По словам других собеседников агентства, военное ведомство не согласовало эту меру с Белым домом, что вызвало разочарование президента.

Два источника AP рассказали, что среди руководства Пентагона были дискуссии по поводу приостановки поставок Украине. Как утвержадалось, решение было принято для проверки собственных запасов оружия США. Дональд Трамп в частных разговорах выразил недовольство чиновниками Пентагона, а затем решил отправить Украине больше оборонительного оружия, пишет агентство.

Пресс-секретарь оборонного ведомства заверил, что глава Пентагона Пит Хегсет заранее «предоставил президенту основу для оценки поставок военной помощи и существующих запасов». При этом о том, что господин Хегсет принял такое решение без согласования с Белым домом, сообщали источники NBC и CNN. О подобной ситуации агентство Reuters сообщало еще в мае: как утверждалось, возникшая в феврале пауза в поставках оружия Украине тогда также возникла из-за единоличного решения главы Пентагона.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля Дональд Трамп заверил, что не отдавал приказ о приостановке поставок. Вечером 8 июля Пентагон подтвердил, что по указанию президента США будут возобновлены поставки оборонительного оружия. Что именно будет отправлено, не уточнялось. Заморозка поставок касалась в том числе десятков зенитных ракет Patriot, тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS.

Лусине Баласян