Свердловский избирком рассмотрит вопрос о снятии Наумова с выборов губернатора

Избирательная комиссия Свердловской области 10 июля рассмотрит вопрос о снятии кандидатуры Станислава Наумова с досрочных выборов губернатора региона, сообщили в областном избиркоме. Ранее он был выдвинут на выборы региональным отделением ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Наумов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Станислав Наумов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Наумов уже отправил в избирком заявление о снятии своей кандидатуры. Необходимые для выдвижения документы он предоставлял 22 июня, после чего был утвержден в качестве кандидата.

Напомним, Станислав Наумов решил выйти из избирательной кампании после того, как проанализировал ситуацию с прохождением муниципального фильтра на выборах в Свердловской области и пришел к выводу, что не сможет набрать нужное количество подписей.

В июне в качестве претендентов на досрочных выборах главы Свердловской области были также утверждены врио главы Свердловской области Денис Паслер («Единая Россия»), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП), заместитель председателя регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ) и руководитель партийной фракции в заксобрании региона Рант Краев. Тогда эксперты заявляли, что у оппозиционных партий не возникнет проблем с прохождением «муниципального фильтра» в связи с желанием властей сделать выборы легитимными.

Подробнее о том, почему господин Наумов снимает свою кандидатуру — в материале «Кандидаты мы не местные»

Ирина Пичурина