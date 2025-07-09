Свердловский избирком рассмотрит вопрос о снятии Наумова с выборов губернатора
Избирательная комиссия Свердловской области 10 июля рассмотрит вопрос о снятии кандидатуры Станислава Наумова с досрочных выборов губернатора региона, сообщили в областном избиркоме. Ранее он был выдвинут на выборы региональным отделением ЛДПР.
Станислав Наумов
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Господин Наумов уже отправил в избирком заявление о снятии своей кандидатуры. Необходимые для выдвижения документы он предоставлял 22 июня, после чего был утвержден в качестве кандидата.
Напомним, Станислав Наумов решил выйти из избирательной кампании после того, как проанализировал ситуацию с прохождением муниципального фильтра на выборах в Свердловской области и пришел к выводу, что не сможет набрать нужное количество подписей.
В июне в качестве претендентов на досрочных выборах главы Свердловской области были также утверждены врио главы Свердловской области Денис Паслер («Единая Россия»), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП), заместитель председателя регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ) и руководитель партийной фракции в заксобрании региона Рант Краев. Тогда эксперты заявляли, что у оппозиционных партий не возникнет проблем с прохождением «муниципального фильтра» в связи с желанием властей сделать выборы легитимными.
Подробнее о том, почему господин Наумов снимает свою кандидатуру — в материале «Кандидаты мы не местные»