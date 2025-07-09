Замгубернатора Савинова на «Иннопроме» выделила задачи корпоративной медицины

Замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова на сессии ИД «Коммерсантъ-Урал» «Цифровизация и здоровье: технологии управления благополучием сотрудников» оценила перспективы корпоративного здравоохранения. По ее словам, 1 руб. инвестиций в здоровье сотрудников становится 4 руб. выгоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Глубоко убеждена, что думающего работодателя сегодня должны заботить не только профессиональные компетенции сотрудника»,— сказала она, добавив, что сам работодатель получает выгоду, если следит за здоровьем сотрудников.

По словам госпожи Савиновой, в перспективе работодателям необходимо прогнозировать, сколько больничных листов будет у сотрудников и насколько можно снизить их заболеваемость. С прошлого года в Свердловской области занимаются проектом диспансерного наблюдения на рабочих местах.

Министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков заявил, что видит перспективу корпоративной медицины в обмене открытыми обезличенными данными не только между ведомствами, но и с предприятиями. Среди основных задач он назвал повышение удобства информационных систем для врачей и для пациентов, а также внедрение в них систем искусственного интеллекта. По его словам, число отправленных в федеральный регистр электронных документов в Свердловской области выросло с 83 тыс. в 2021 году до 60 млн в 2024.