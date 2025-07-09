На строительство второй очереди кладбища в Копанском направят 566 млн рублей

В Краснодаре на строительство и благоустройство второй очереди городского кладбища в районе хутора Копанского выделят 566 млн руб. Около 292 млн руб. из них планируют освоить в 2025 году, а 273 млн руб. — в 2026 году, пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Площадь строительства городского кладбища составит 390,3 тыс. кв. м. Специалисты планируют обустроить инженерные коммуникации, водонапорную насосную станцию, дождевую канализацию, ливневые сооружения, кабельные линии и наружное освещение.

На территории планируют создать площадки для траурных обрядов с теневыми навесами. Организуют места для мусорных контейнеров, построят асфальтобетонные и гравийные дороги, а также пешеходные дорожки.

Строительство кладбища будет состоять из восьми этапов. В 2018 году выполнили первый, тогда освоили 18,5 га земель.

Алина Зорина