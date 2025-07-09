Со Ставрополья отправили в Киргизию пробную партию рыбной продукции

Ставропольские производители отправили пробную партию карповых видов рыб в Киргизию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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«В последние годы на Ставрополье наряду с растениеводством и животноводством активно развивается рыбохозяйственная отрасль. Ставропольские компании поставляют консервированную, мороженую и сушеную рыбу в семь стран. Помимо Киргизии ставропольскую рыбу импортируют Абхазия, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан и Южная Осетия»,- пояснил министр экономического развития края Антон Доронин.

По словам господина Доронина, предприятия региона наращивают экспортный потенциал в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». За последние пять лет Ставрополье увеличило экспорт рыбной продукции в пять раз – по итогам 2024 г. он составил 380 тыс. долларов.

Валентина Любашенко