В Ханты-Мансийске в начале недели выпало рекордное количество осадков за 27 лет

В понедельник, 7 июля, в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) выпало 14,2 мм осадков, передает ТАСС. Выпавшее количество осадков стало рекордным почти за 30 лет: предыдущий рекорд по суточному максимуму осадков в этот день был установлен в 1998 году и составил 11,8 мм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В течение нескольких суток в городе идут ливни и дожди, из-за чего оказались подтоплены несколько улиц. По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, днем 9 июля в Ханты-Мансийске также ожидаются дожди, температура составит +22°..+27°, ветер северо-западный 3-8 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Напомним, в начале месяца в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) из-за прошедшего ливня обвалился потолок в ТЦ «Оазис Плаза». Пострадавших в результате обвала нет. Из-за сильного дождя в Нягани оказались также подтоплены придомовые территории, парковки, подъезды и городские улицы.

Ирина Пичурина