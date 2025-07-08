В морге завершилось опознание тела экс-министра транспорта Старовойта
В Одинцовском морге завершилась процедура опознания тела бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Об этом «РИА Новости» сообщили в экстренных службах. Тело чиновника было обнаружено вчера в Подмосковье, рядом находился его наградной пистолет.
Сотрудники экстренных служб выносят тело погибшего экс-министра в черном пакете для отправки в морг
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Проведены процедура опознания погибшего и судебно-медицинская экспертиза»,— сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщали, что на место гибели бывшего министра для предварительного опознания приезжала его ассистентка.
По данным «Фонтанки», родственники Романа Старовойта планируют похоронить его в Санкт-Петербурге.
7 июля президент Владимир Путин уволил господина Старовойта с поста главы Минтранса. Через несколько часов поступила информация о его смерти. По версии Следственного комитета России, экс-чиновник совершил самоубийство.
Как ранее писал «Ъ», на господина Старовойта дали показания фигуранты дела о хищении при строительстве оборонительных сооружений в Курской области. Роман Старовойт занимал пост губернатора области с 2019 по 2024 годы.