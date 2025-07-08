Замглавкома ВМФ Гудкова похоронили на Федеральном военном кладбище

В Федеральном военном мемориале в подмосковных Мытищах прошла церемония прощания с заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором Михаилом Гудковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны России Фото: Министерство обороны России

В ней приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, руководящий состав военного ведомства, представители федеральных органов исполнительной власти и военнослужащие, сообщили в пресс-службе Минобороны.

О гибели Михаила Гудкова в Курской области 3 июля сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он заявил, что замглавкома ВМФ «погиб, выполняя долг офицера, вместе со своими однополчанами». По данным источников «Ъ», генерал-майор погиб в результате удара по передовому командному пункту в Курской области. Удар был совершен во время построения личного состава.

Михаил Гудков родился в 1983 году в Новосибирске. После окончания Новосибирского высшего военного командного училища служил в воздушно-десантных войсках, принимал участие в операции на Северном Кавказе. Заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота стал после окончания Общевойсковой академии ВС РФ. Позднее стал командиров бригады.

С 24 февраля 2022 года принимал участие в боевых действиях на Украине. В марте 2022 года 155-й бригаде было присвоено почетное наименование «гвардейская». В 2023 году Михаилу Гудкову присвоено звание Героя России. В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил генерала Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ России.

Полина Мотызлевская