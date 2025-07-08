МИД РФ: контакты с Францией не активизировались после разговора Макрона и Путина

Частота связей между Россией и Францией после первого за почти три года телефонного разговора президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона осталась прежней. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Состояние связей осталось прежним»,— сказал господин Грушко журналистам.

В пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что в разговоре 1 июля Эмманюэль Макрон призвал российского коллегу «как можно скорее» установить режим прекращения огня на Украине и начать переговоры «для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта». Кремль указал, что Владимир Путин в беседе с французским коллегой назвал украинский конфликт «прямым следствием политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России».

Лусине Баласян