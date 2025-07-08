Прокуратура: деньги для парка «Патриот» потратили на дачу сына генерала Попова

Выделенные для обустройства парка «Патриот» деньги могли быть потрачены на личные нужды семьи бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова. Как заявили в Главной военной прокуратуре, 26 млн рублей пошли на строительство дачи на земельном участке сына господина Попова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, оплаченное бюджетными средствами строительство велось в одном из СНТ в Московской области. Сообщается, что были построены двухэтажный дом, баня, а также двухэтажный гараж. Здания были сданы «под ключ»: с внутренней отделкой, мебелью, сантехникой. Однако в официальных документах объекты были оформлены как часть инфраструктуры самого парка, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

Сегодня Следственный комитет сообщил о передаче в суд уголовного дела в отношении экс-замначальника управления Минобороны Владимира Шестерова и директора парка Вячеслава Ахмедова. Оба обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в 2022–2024 годах Павел Попов, Владимир Шестеров и Вячеслав Ахмедов внесли ложные сведения в документы по строительным работам в «Патриоте» и похитили у Минобороны бюджетные средства. Господа Шестеров и Ахмедов заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Расследование в отношении господина Попова продолжается. Сегодня стало известно, что помимо мошенничества ему вменяют подлог, превышение полномочий и незаконный оборот оружия.