Полиция Сербии сняла блокаду на дорогах

Сербские полицейские ночью 8 июля во время проверки документов задержали 18 человек по всей стране. 16 обвиняются в правонарушениях, еще двоих только подозревают, сообщила пресс-служба МВД Сербии. Полиция также отчиталась о снятии баррикад на дорогах страны, включая Белград.

Неназванное число человек также было задержано за нарушение порядка в Белграде, Нови-Саде и Ужице. МВД просит протестующих воздержаться от противоправных действий и не устанавливать новые блокады. По данным сербской газеты Vreme, во вторник на отдельных улицах столицы планируется возведение новых баррикад.

28 июня истек срок ультиматума, который протестующие более полугода в Сербии студенты выдвинули правительству, требуя провести досрочные выборы в парламент. Протестующие начали новой этап «контейнероной революции» в ответ на полицейское насилие. Баррикады начали возводить во всех крупных городах. После штурма полицейскими одних укреплений, на соседних улицах возводятся новые.