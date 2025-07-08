Суд в Москве приступил к рассмотрению дела об отравлении пирожком с ртутью

Зюзинский райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела Дмитрия Балакина, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии обвинения, в начале января 2025 года фигурант решил отравить своего знакомого Сергея Герасимова ртутью. Для этого он извлек содержимое градусников с помощью шприца и в феврале добавил его в пищу потерпевшего. Фигурант также симулировал отравления, стремясь отвести от себя подозрение. Свою вину в ходе следствия он полностью признал и дал подробные показания.

После начала процесса потерпевший ходатайствовал о закрытии процесса, так как на нем будут разглашены данные о его личной жизни. Защита и подсудимый его поддержали. Суд их просьбу удовлетворил.

Ефим Брянцев